Audrey et Quentin ont accueilli 7 enfants en urgence en 2 ans: "La chambre est prête au cas où on reçoit un appel dans la journée"

"Au niveau de l'arrivée, c'est un peu sport. En général, on a l'appel quelques jours avant. Parfois, le jour même, mais c'est un peu plus rare. Là, il y a toute une dynamique qui se met en place. Il faut pouvoir préparer le lit, vérifier que l'on a des vêtements en suffisance, réfléchir à ce que l'on va faire dans les prochains jours...", explique Audrey.

Même sur une période aussi courte, des liens se créent et les séparations peuvent être difficiles. "Généralement, on est quand même préparés par les assistantes sociales. On a la date quelques jours avant. On a le temps de se préparer et on sait ce qu'il va se passer dans les jours suivants pour lui", précise Quentin.

Trop peu de familles d'accueil