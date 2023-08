La prison de Saint-Gilles est toujours infestée de rats malgré les mesures: "Le problème est profond"

L'infestation de rats à la prison de Saint-Gilles n'a toujours pas été éradiquée, ressort-il de plusieurs vidéos obtenues par Sudpresse et Het Nieuwsblad vendredi. Ces images montrent des rats se baladant dans la cour de la prison ainsi que dans les cellules. Le Conseil central de surveillance du système pénitentiaire (CCSP) reconnaît le problème et indique que les mesures mises en place jusqu'à présent pour éliminer les rats n'ont pas encore porté leurs fruits.

L'infestation de rats dure déjà depuis un certain temps. En 2022, la CCSP écrivait dans son rapport annuel que l'environnement de la prison de Saint-Gilles était "morbide" et que "certains espaces de l'institution pénitentiaire sont si sales qu'on ne le croit qu'après l'avoir vu de ses propres yeux". En 2019, un détenu a témoigné auprès de BRUZZ, affirmant que "les rats vous marchent sur le corps pendant la nuit".

D'où viennent-ils ?

L'infestation serait due au fait que les détenus jettent des déchets et des restes de nourriture à travers les barreaux des cellules, ce qui attire les rats. "Saint-Gilles est une prison vétuste. Le problème est profond et concerne la saleté dans les cours et entre les cellules et le mur extérieur", a déclaré Ruben Bruynooghe, membre du comité de surveillance de la prison de Saint-Gilles.