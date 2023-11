Mort de la petite Ciena: un nouveau procès se tiendra en janvier 2024

La 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi a fixé lundi en fin d'après-midi une nouvelle date de plaidoirie dans le cadre du procès du décès de la jeune Ciena, âgée de 3 mois, au sein de la crèche Dourlet à Charleroi le 9 mai 2016. La réouverture des débats qui a eu lieu lundi après-midi a permis l'audition de quatre témoins, dont la médecin du SMUR et le médecin urgentiste ayant constaté le décès de l'enfant.

L'enquête, qui a duré plus de cinq ans, a conduit à l'inculpation de trois puéricultrices de la crèche. Ces dernières contestent la non-assistance à personne en danger. L'enfant s'est endormi vers 13h00 et son décès a été constaté peu avant 16h00. L'enfant se trouvait sur le ventre, à l'encontre des recommandations de l'ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance). Fin juin dernier, le tribunal correctionnel a ordonné la réouverture des débats. Pour éclaircir les zones d'ombre sur les circonstances et l'heure du décès du bébé, quatre témoins, dont des médecins et experts médicaux intervenus lors des faits ou dans le dossier, ont été invités pour audition lundi après-midi.