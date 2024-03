"On n'a pas de mots pour qualifier ce fait": Basècles se prépare à l'hommage pour Jonathan Savel

"C'est très triste. Père de famille, ça ne devrait pas arriver", "Ça choque, à n'importe quel âge. (...) On n'abat pas la police, ils ne sont plus respectés", témoignent des habitants. Un registre de condoléances est ouvert depuis ce midi et le sera jusqu'à samedi, jour des funérailles. "Ils ont tout fait pour qu'ils aient un beau métier chacun et maintenant, en perdant comme ça, c'est une catastrophe, une catastrophe. Je ne peux pas me mettre à leur place" témoigne une habitante. Jonathan Savelle n'habitait plus Basècles, mais il gardait des liens très forts, notamment pour sa passion, la moto. Il préparait le 35e enduro de Koveken.

"Il était fort actif. Moi, je le voyais fréquemment, passionné de sport mécanique. Il venait régulièrement dans mon commerce, se ravitailler en carburant. C'est très triste. Malheureusement, on n'a pas de mots pour qualifier ce fait", explique Anthony Basilico, échevin des sports de Beloeil et ancien voisin du policier. C'est à l'église Saint-Martin que Basècles dira au revoir à l'enfant du pays. L'hommage sera national. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice devraient y participer.

"Cette organisation, c'est un devoir. Ça sera évidemment plus facile que de surmonter notre émotion, mais je pense que cet hommage est tout à fait légitime et donc tout à fait mérité. C'est tout ce que nous pouvons faire et nous allons le faire le mieux possible", précise le Bourgmestre de Beloeil, Luc Vansaingèle. Les modalités seront fixées cet après-midi. Demain, la police rendra hommage à l'homme de devoir, et une minute de silence sera respectée à midi.