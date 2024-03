Policier tué à Lodelinsart: Ricardo, le forcené neutralisé, était bien connu des services de police

L'homme qui a vidé son chargeur sur les policiers était bien connu de la justice. Il était notamment recherché pour association de malfaiteurs, trafic d'armes et de voitures. Un père de famille apparemment sans histoire selon le voisinage, qui n'en revient toujours pas de la tournure des événements.

Ricardo Gomez habitait avec sa famille dans le quartier depuis plus de 5 ans. Tous les riverains interrogés parlent de lui de manière positive. Yolanda vivait à seulement quelques maisons du meurtrier. "(...) Quand on partait en vacances, il surveillait la maison. Il était bien gentil", explique-t-elle. Même son de cloche chez David, un autre voisin. "J'ai parlé avec cette personne il y a quelque temps et il paraissait être quelqu'un de bien. Donc c'est clair que ça fait quelque chose", témoigne-t-il.

Si ses voisins parlent de lui en bien, l'homme cachait pourtant un lourd passé judiciaire. Ce papa de deux filles était notamment connu pour des faits de braquages, trafic de stupéfiants ou encore du trafic d'armes. Ce sont notamment ces actes qui avaient entraîné la perquisition ce matin. Ce midi, le parquet avait confirmé que cette descente de police était jugée à risque.