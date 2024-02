Robert la Frite a fermé ses portes: à Charleroi, les commerçants ne sont pas surpris par la faillite de cette institution

Robert la Frite, c'est de l'histoire ancienne à Charleroi. Cette institution de la région, installée dans la ville depuis 1952, a annoncé sa fermeture en début de semaine, suscitant une vive émotion chez les habitants et riverains. Si ces derniers se disent surpris, chez les commerçants, cette faillite n'est pas vraiment un choc, que du contraire.

Interrogés dans le RTL info 13H, certains d'entre eux nous ont même affirmé qu'il fallait s'attendre à d'autres problèmes de ce genre dans le futur. "Les problèmes principaux, c'est le stationnement, l'insécurité", raconte par exemple Aurelio Piccicuto, qui tient un café dans le centre-ville. "Quand on se gare dans un parking et qu'on se retrouve avec une voiture vandalisée quand on repart, ce n'est pas très agréable", confie-t-il ensuite.