Tombés de leur barque à Landelies, un père et son fils sont sauvés miraculeusement: "Je ne le voyais plus, pour moi, il était noyé"

Il s'en est fallu de peu. Un père et son fils ont été sortis d'un cours d'eau à Landelies par des passants. Ils étaient tombés de leur barque et ont bien failli se noyer.

En fin de journée, Orlando Sersini et son fils Thomas essayent leur nouveau bateau à moteur. Après quelques minutes seulement, problème technique : "Le moteur est tombé est panne et on a été pris par le courant et on est tombés dans le déversoir", raconte le père.

Thomas, 24 ans, est éjecté du bateau, tandis que son père tente de s’accrocher à un arbre : "J'ai attendu que je revienne à moi, parce que j'étais un peu sonné. Là, j'ai vu que des gens étaient là, avec ma belle-fille. Ils m'ont donné une corde. Le batelier est venu me donner un coup de main. C'est très difficile, je le souhaiterais à personne, honnêtement", témoigne-t-il.