Un atelier maçonnique thudinien "s'ouvre" au grand public à l'occasion d'une conférence

L'ASBL Les Amis de la fidélité organise un "grand débat public" le 17 février prochain à Thuin sur le thème de la franc-maçonnerie. L'événement sera l'occasion de faire connaitre cette organisation fraternelle et initiatique internationale et de lever les fantasmes qu'elle alimente parfois, ont indiqué lundi, lors d'une conférence de presse, organisée à Charleroi, deux des organisateurs Luc Matelart et Michel Gevers.