Un corps a été retrouvé dans la Sambre: Il s'agit bien de Frédéric, qui avait sauté pour sauver son épouse et ses chiens

Le corps de Frédéric, qui avait sauté dans la Sambre, vers Thuin la semaine dernière, pour sauver son épouse et ses trois chiens, a été retrouvé. Ce mercredi, nous apprenons qu'un corps a été découvert dans la Sambre en milieu de journée. Après quelque temps de doutes, nous apprenons à l'instant qu'il s'agit bien de Frédéric. La famille de la victime a été prévenue et l'a reconnue.

La police fédérale a employé un sonar : "On a eu la moitié du courant qu'on avait la semaine passée. Les conditions étaient maintenant réunies plus efficacement, ce qui nous a permis de retrouver le corps de la victime à plus ou moins 500 mètres du lieu où il a été accidenté", explique David Rimaux, commissaire à la cellule des personnes disparues.

Le corps de Frédéric était en fait coincé sous l'eau : "Vu les conditions, il ne serait pas remonté si on ne l'avait pas détecté avec le sonar. Le corps était bloqué par des détritus qui se trouvent au fond de l'eau", détaille le commissaire.