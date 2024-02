"Les avions sont détournés", "L'aéroport est bloqué": des dizaines de vols retardés ou déviés à l'aéroport de Charleroi

Des dizaines de vols ont été retardés ou déviés cette nuit à l'aéroport de Charleroi. Il semblerait qu'un problème lié à l'atterrissage d'un avion soit à l'origine de ces embarras. On déplore des retards entre 1h et 6h encore ce dimanche matin.

"Un avion en provenance Lanzarote est immobilisé sur piste à Charleroi. Des véhicules de secours sont à proximité. Les avions sont détournés vers Bruxelles", nous écrit Luc via le bouton orange Alertez-nous. "L'aéroport de Charleroi est bloqué et fermé pour l'instant. De nombreux vols sont détournés sur Bruxelles et Liège", nous envoie une autre personne quelques minutes plus tard.

"Gros embarras Ryanair sur Charleroi. Vols déviés à différentes destinations. Les passagers, une fois à terre, manquent de communication et ne savent pas s’ils peuvent être débarqués ou s’ils vont devoir retourner jusqu’à la destination Charleroi en avion ou en bus", nous indique également Anthony.