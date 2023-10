Un couple braque un salon de massage de Gerpinnes dans lequel la femme travaillait: elle évite la prison

La troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a partiellement revu un jugement prononcé le 14 août dernier par le tribunal correctionnel de Charleroi, condamnant un couple pour un vol avec violence commis dans un salon de massage à Gerpinnes, en mars dernier.

Le 21 mars 2023, un homme et une femme sont entrés par la force dans un salon de massage et ont exigé l'argent empoché par les filles présentes. Ils ont menacé, avec des couteaux, plusieurs jeunes femmes légèrement vêtues. L'une a eu un couteau sous la gorge et le prévenu a menacé sa collègue de lui couper les doigts.