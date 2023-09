Un festival carolo pour penser "les mondes actuels et ceux de demain"

La seconde édition du festival Outre-Mondes se déroulera du 12 au 15 octobre prochains à Charleroi. Proposant cinq grandes conférences et impliquant une vingtaine de partenaires, il doit être un endroit où "réfléchir, pratiquer et imaginer les mondes actuels et de demain", selon les responsables du Centre culturel régional L'Eden, qui le coordonnent.