Un métier atypique: Christophe est "redresseur de poteau" à Charleroi, "on en fait 40-50 sur la semaine"

Il y en a plus de 1.500 sur le territoire de la ville de Charleroi. Des potelets et des panneaux de signalisation. Le hic: il arrive parfois qu'ils soient pliés. En cause, des automobilistes distraits, des incivilités et d'autres accidents. C'est là que Christophe intervient. Cela fait 8 ans qu'il les redresse avec ses collègues du service travaux. "On en fait entre 40 et 50 sur la semaine", explique-t-il.

Il sillonne les rues de Charleroi à la recherche de la moindre anomalie et est aussi prévenu par des citoyens qui signalent des poteaux renversés ou pliés. Il en répare, ou les remplace, lorsque ce n'est pas possible, de 6 à 10 par jour. "C'est surtout une question d'économie", précise le principal intéressé. Remplacer un poteau coûte près de 300 euros, pièce. Or, "on peut le redresser 5 à 6 fois facilement".