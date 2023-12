Une dame renversée par une voiture à Tournai décède: le conducteur prend la fuite avant d'être arrêté

Un accident aux conséquences mortelles s'est produit dimanche matin à Tournai, au cours duquel une dame a été renversée par une voiture qui a ensuite pris la fuite. Le chauffard a été identifié et placé sous mandat d'arrêt, indique mardi le parquet de Tournai.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, peu après 10h00, qu'un grave accident de la circulation s'était produit le long de la rue Montgoméry à Kain, dans l'entité de Tournai. Un automobiliste roulant à vive allure a percuté une femme qui traversait la voirie sur un passage pour piétons. Cette dame a été projetée au sol, à une dizaine de mètres du point d'impact. Après s'être arrêté, puis descendu de son véhicule, le conducteur a pris la fuite.

Prise en charge par les urgentistes, la victime a été stabilisée sur place, puis transférée dans un état critique vers le service des urgences du Centre hospitalier Union du ChWapi de Tournai. Âgée d'une septantaine d'années, la victime est décédée lundi en milieu hospitalier.

Activement recherché par les services de la zone de police du Tournaisis, le chauffard a été interpellé et le dossier a été mis à l'instruction. "Le suspect a été placé sous mandat d'arrêt et inculpé du chef d'homicide involontaire dans le cadre d'un accident de la circulation et de délit de fuite avec la circonstance que l'accident a causé la mort pour autrui", précise mardi Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai-Mons.