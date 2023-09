Une sixième école touchée par un incendie à Charleroi: "L'école des cités à Montignies est endommagée"

Les pompiers sont intervenus sur les lieux et ont peu maîtriser les flammes. Nous ignorons pour l'instant l'ampleur des dégâts, ni si l'incendie est en lien avec les précédents survenus dans la commune de Charleroi.

Un établissement scolaire a été touché par un incendie cette nuit dans la région de Charleroi. "Ecole des cités à Montignies-sur-Sambre endommagée par les flammes", nous a écrit un témoin via le bouton orange Alertez-nous.

Pour rappel, dans la nuit de mardi à mercredi, quatre écoles communales carolos ont été visées par des incendies d'origine criminelle. Des tags faisant référence au projet d'Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras) ont été retrouvés sur les sites. Le lendemain, un établissement de Monceau-sur-Sambre a été touché.

Le cours Evras n'est pas un cours régulier. Il consiste en une animation de deux heures assurée par des intervenants extérieurs agréés à deux moments de la vie scolaire des élèves. Il est donné une fois aux élèves du sixième niveau de primaire (11-12 ans) et une fois ceux du quatrième niveau de secondaire (15-16 ans). Obligatoire depuis 2012, il n'était jusque là pas systématiquement assuré faute de moyens. Son but est de "rassurer les élèves sur des questions qu'ils se posent à la puberté" et de les "protéger de situations potentiellement dangereuses ou problématiques", a insisté la ministre citant "sexisme, violences sexuelles, stéréotypes de genres".

Des citoyens et groupes ont véhicule de nombreuses fausses informations sur les réseaux sociaux, provoquant chez certains une opposition au projet à partir d'arguments qui ne correspondent pas à la réalité.