2e jour de la 4e grève des pilotes de Ryanair: mais pourquoi cette compagnie aérienne aime toujours autant Charleroi?

Comme prévu, les pilotes de Ryanair ont fait grève ce jeudi et ce sera encore le cas ce vendredi. En tout, 58 vols ont été annulés sur les 288 prévus. Malgré ces grèves à répétition, Ryanair continue d'investir à Charleroi. Des nouvelles liaisons, de nouveaux avions et même des emplois supplémentaires sont annoncés par la companie aérienne. L'aéroport de Charleroi est en fait très rentable.

16 des 500 avions de la compagnie low-cost sont basés à l'aéroport de Charleroi. C'est l'une des 91 bases les plus rentables de Ryanair. "On estime qu'ils font 12 % de leur bénéfice total, donc 160 millions sur Charleroi. Ils ont un bénéfice total de 1,4 milliards", assure Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. "C'est la poule aux oeufs d'or et je crois qu'ils ne vont jamais lâcher ça", ajoute-t-il. Malgré le conflit social, le patron de Ryanair ne semble pas vouloir fermer sa base de Charleroi comme à l'aéroport de Bruxelles. Le 7 septembre dernier, Michael O'Leary était en Belgique pour annoncer l'arrivée de deux avions et la création de plusieurs lignes et de 60 emplois.

C'est un super business pour la compagnie Cela n'étonne pas Kévin Cam, commandant de bord chez Ryanair et délégué syndical CNE : "Les Belges aiment bien voyager. Ryanair marche très bien ici. C'est un super business pour la compagnie. Donc bien sûr, ils rajoutent des avions. Ce qui est plus étonnant, c'est quand nous, nous parlons directement au management de Ryanair sur les négociations et qu'ils nous disent 'attention, sinon on va partir d'ici, ça va très mal'. Toujours la menace, le double discours et les mensonges".

L'aéroport de Charleroi rapporte gros à Ryanair. La compagnie pratique d'ailleurs des prix plus élevés en Belgique. Le prix moyen du billet est de 67 €, contre 57 € à l'aéroport de Londres ou de Milan par exemple. Un succès qui profite à tous Pour le ministre wallon en charge des aéroports et pour le directeur de l'aéroport, le succès profite à tous : "Ça bénéficie à Ryanair, d'un côté. Ça bénéficie en partie, ici à Charleroi. Ça bénéficie au tourisme de Charleroi et au tourisme de la Belgique. Tout monde qui vient ici, va aussi en Flandre et à Bruxelles. Donc l'impact économique est assez grand", estime Philippe Verdonck, administrateur-délégué de l'aéroport de Charleroi.

"Si le succès de l'aéroport est celui qu'on connaît, c'est en partie grâce au développement de Ryanair. Donc, indirectement, tous les emplois qui sont liés au pôle économique que représente l'aéroport sont aussi liés au succès de l'aéroport", ajoute Adrien Dolimont, le ministre wallon des aéroports (MR). Aujourd'hui, 80 % des vols à l'aéroport de Charleroi sont effectués par la compagnie aérienne low-cost, l'une des premières bases de Ryanair depuis 2001. Un partenariat que la direction de l'aéroport et le ministre wallon entendent préserver.