Barbecue ou pas? Voici les prévisions météo du week-end

Selon l'Institut royal météorologique (IRM), ce vendredi, une zone anticyclonique se déplacera de l'Allemagne vers les pays Baltes. Un courant d’est à sud-est amènera progressivement de l’air continental plus chaud vers nos régions. Une zone dépressionnaire se creusera à l'ouest du Portugal dimanche et les zones de précipitations qui lui sont associées se déplaceront progressivement vers nous et nous atteindront la nuit de dimanche à lundi et la journée de lundi.

Voici les prévisions pour les jours à venir