Une usine de biométhane en projet à Saint-Ghislain

Wallonie Entreprendre (WE), l'outil économique et financier de la Région, et le gestionnaire de fonds Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) annoncent vendredi avoir signé une lettre d'intention pour un projet d'usine de biométhane à Saint-Ghislain, près de Mons. Une demande de permis a déjà été soumise en juin.

L'usine, entièrement circulaire et basée sur un processus de digestion anaérobie, convertira jusqu'à 900.000 tonnes de matières organiques en biométhane, en CO2 valorisable et en bio-engrais, indiquent les partenaires. Elle permettra de réduire les émissions de CO2 de 250.000 tonnes par an et de créer jusqu'à 50 emplois locaux lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle.

L'investissement total devrait atteindre 150 à 250 millions d'euros.