Une voiture retournée en pleine rue: accident entre une voiture et un car scolaire ce lundi matin à Marcinelle

Ce lundi matin, aux alentours de 9h, un accident s'est produit rue Florian-Montagne à Marcinelle. Une collision entre une voiture et un car scolaire a eu lieu. Le véhicule percuté s'est retourné sur le flanc suite au choc.

Deux passagers étaient présents dans la voiture et ont réussi à s'extirper eux-mêmes de celle-ci. Ils ont été examinés par les équipes déplacées sur place mais, n'étant pas blessés, ils n'ont pas été transportés à l'hôpital. Le car scolaire, lui, ne contenait plus aucun enfant et le conducteur n'a subi aucun dommages liés à l'accident.