Belle affluence au carnaval de Malmedy, marqué par une grande diversité des rôles

Une foule importante, plus de 10.000 personnes, était cette année encore présente dimanche pour le cortège du Cwarmê de Malmedy, événement classé au patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et dont c'était la 564e édition cette année. Les milliers de participants ont à nouveau titillé le public avec leurs instruments habituels.

A 13h00, les trompettes thébaines ont résonné place Albert 1er pour annoncer la danse de la Haguète, une chorégraphie colorée et suivie par le combat des Hârlikins, un des 15 masques traditionnels du carnaval remis au goût du jour en 1997.

L'ensemble constituait le premier grand rendez-vous du dimanche, avant le grand cortège folklorique qui s'est élancé non loin de là et qui était annoncé par la Grosse Police avec sa cloche clabot. Le cortège s'est ensuite élancé avec ses fanfares, harmonies et masques traditionnels. Les divers rôles haranguaient encore la foule: les Vèheûs, l'un des plus vieux rôles du carnaval, frappaient le public à l'aide d'une vessie de porc tandis que les Boldjîs taquinaient le popotin des gens avec une panûle, pelle à enfourner, de boulanger. Cela sous l'œil aguerri des Haguètes, qui exigeaient des spectateurs qu'ils s'agenouillent pour demander pardon à l'aide de leur "happe-chair".

Le Royal Syndicat d'initiative de Malmedy s'est félicité de l'ambiance et du nombre de participants.