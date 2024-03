"C'est un meurtre, c'est avéré": le bourgmestre de Verlaine confirme le meurtre d'un conducteur de bus

Les autorités communales de Verlaine ont mis un local du hall sportif voisin à la disposition des enquêteurs pour y effectuer différentes auditions. Un périmètre de sécurité a été établi, empêchant l'accès au dépôt TEC. Un bus a été positionné devant le bâtiment dans lequel le corps de la victime a été découvert.

Le parquet a été avisé des faits, mais sa porte-parole refuse, à ce stade, de communiquer davantage. Un juge d'instruction, le laboratoire de la police scientifique et un médecin légiste sont descendus sur les lieux. Selon plusieurs médias, la victime est un homme né en 1974, originaire de Grâce-Hollogne. Son sac de service contenant l'argent du fond de caisse aurait été retrouvé à côté de son corps, ce qui pourrait exclure le mobile du vol.

Côté syndical, on attend les premiers résultats de l'enquête avant de commenter l'événement. "Le personnel est forcément sous le choc et plusieurs agents ont demandé à être relevés de leur service. Une cellule psychologique a été mise en place par la police et nous sommes à la disposition de nos affiliés pour leur apporter le soutien nécessaire", a expliqué à Belga Fabian Quintens, le secrétaire régional CGSP du TEC Liège-Verviers.