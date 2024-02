De nombreux vols dans les établissements Horeca à Liège: "J'ai décidé de tout fortifier", témoigne Jean-Robert

A Liège, le ras-le-bol des cafés du centre-ville. Depuis plusieurs mois, ils sont régulièrement victimes de vols. Selon nos confrères de Sud Info, des malfrats n'hésitent pas à briser des portes ou des fenêtres pour subtiliser notamment des bouteilles d'alcool.

L'entrée d'une brasserie, dans laquelle nous nous sommes rendus, donne le ton. Par la porte, par la fenêtre, trois vols en un mois et demi. Le butin n'est pas énorme: des tablettes pour les commandes, un ordinateur et des bouteilles d'alcool. Le plus embêtant, ce sont les dégâts. "Il a volé pour 1.500 euros, mais rien que la porte d'entrée, ça me coûte 2.500 euros. Avec les vitres, il y en a minimum pour 500 euros. Il y a plus de dégâts que ce qu'il a pris avec lui", souligne Selami Kongjeli, le patron de la Brasserie "Le point de vue".