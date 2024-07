Décès d'un petit garçon de 2 ans à Welkenraedt: son père l'a étouffé dans sa chambre d'hôpital

Les médecins ont rapidement soupçonné l'intervention d'un tiers, étant donné l'état de l'enfant lors de son admission à l'hôpital. Et ce vendredi, le procureur de Verviers nous apprend que le père l'a en fait étouffé dans sa chambre d'hôpital. "Le juge d'instruction a été saisi, notamment du chef d'assassinat, résultant en effet d'un premier rapport médico-légal d'une autopsie du petit enfant qui constate des traces d'étouffement, et donc un acte volontaire qui a été commis par une personne sur cet enfant, ce qui a justifié évidemment la qualification d'assassinat. Et l'inculpé, qui est le père de l'enfant, a reconnu avoir commis ces actes et étouffé son enfant qui se trouvait dans sa chambre d'hôpital", a expliqué le procureur de Verviers.

Le procureur détaille les faits : "L'enfant est arrivé pour des blessures qu'il avait sur lui, il n'y avait pas d'explication donnée. Les médecins se sont rendus compte qu'il y avait un problème, mais il n'y avait pas de problème cardiaque au moment de son arrivée. C'est quelques heures après son arrivée où le père était avec l'enfant dans la chambre que le père va prévenir les infirmières qu'il y a un problème respiratoire au niveau de l'enfant, et c'est là qu'on se rend compte que l'enfant a fait un arrêt cardiaque. À ce moment-là, on ne sait pas ce qui est à l'origine de cet arrêt cardiaque, et c'est par après qu'on se rend compte que c'est un étouffement qui a causé l'arrêt cardiaque, et que c'est le père qui commet cet acte. Le père était seul dans la chambre avec l'enfant."

D'autres faits en 2022

Selon le procureur de Verviers, un premier dossier avait été mis à l'instruction fin de l'année 2022, pour des faits a priori au départ de brûlures, assez inexpliqués. "Une enquête est toujours en cours, puisque des devoirs d'enquête sont en cours, notamment au niveau d'une expertise médico-légale, afin d'avoir des explications sur les traces de brûlures qui ont été retrouvées sur cet enfant."