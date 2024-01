Deux ans et demi après les inondations, Pepinster se prépare à la démolition de 17 maisons et de son administration communale

Partager:

À Pepinster, 17 maisons et l'ancienne administration communale doivent être détruites après les inondations de 2021. Elles sont soit trop proches de la Vesdre, soit devenues inhabitables. L’installation du chantier a commencé ce lundi 15 janvier.



Ce lundi, il y a du changement dans l'air à Pepinster. À l'administration communale, on se prépare à la démolition, qui aura lieu ce mardi 16 janvier. Pour la préparer, les isolants et les câbles électriques encore présents à l'intérieur sont évacués. Les riverains sont plutôt satisfaits de cette décision: "Tout le monde l'attend. Ce sera quand même moins laid. Bien que cela rappelle de mauvais souvenirs", indique une passante. "Ce n'est pas quelque chose qui rendait le sourire... Cela ne peut être que mieux", ajoute un autre riverain. 17 maisons seront démolies Préparatifs également pour détruire 17 maisons, dans un premier temps. Celles-ci sont situées le long de la Vesdre. Les engins se mettent en marche et travailleront en douceur. "On travaille avec un grappin. Il faut faire attention à ne pas jeter de débris dans la rivière. On veut garder un chantier propre", explique Julien Di Matteo, patron d'une entreprise de démolition. Ce chantier est particulier pour cette entreprise : "On a été sinistré en 2021, donc c'est assez symbolique", poursuit le patron.

Deux ans et demi après les inondations, Pepinster reste encore très marqué par les inondations. "C'est une ville qui est morte. On espère que cela va repartir", indique un riverain. "Peut-être que je ne reverrai jamais le nouveau Pepinster", poursuit-il. Les démolitions doivent être finies pour au plus tard début avril. Une démolition indispensable Le bourgmestre de Pepinster, Philippe Godin, indique à quel point ces démolitions sont indispensables. "La Vesdre et la Hoëgne se rejoignent au centre de Pepinster. Il est obligatoire de faire de la place afin qu'il n'y ait plus de problème, au cas où des inondations se reproduiraient. Cela permettra de diminuer le niveau de l'eau. Il est important de faire ces travaux au plus vite".