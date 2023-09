Importants embarras de circulation à Liège: le tunnel de Cointe sur l'A602 fermé vers Bruxelles

La perte de chargement d'un camion serait à l'origine des embarras de circulation. Ce dernier a perdu des pierres calcaires en direction de Bruxelles, à hauteur de la Clinique CHC MontLégia, vers 05h30 mercredi matin. "Le déblayage et le nettoyage sont en cours", a annoncé la porte-parole. "On va pouvoir rouvrir une bande en direction de Bruxelles pour rétablir au plus vite la mobilité entre l'accès Chênée et l'échangeur de Loncin."

Un deuxième incident est survenu dans le tunnel de Cointe aux alentours de 07h00. Le souci technique devrait être résolu vers 09h30, selon la Sofico. "La circulation en direction du Luxembourg ne sera donc plus impactée."