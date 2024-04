"On n'est pas Las Vegas": les enterrements de vie de garçon ont parfois tendance à déborder à Malmedy, le bourgmestre rappelle les règles

C'est toujours un moment très spécial. Un dernier adieu à la vie de célibataire du/de la futur(e) marié(e). Des festivités qui sont parfois arrosées, avec ou sans modération. Et la cohabitation avec certains fêtards plus alcoolisés est difficile.

"On a parfois des difficultés avec des commerçants qui se plaignent parce que quand les gens ont trop bu, ils urinent à des endroits où ils ne doivent pas le faire, ils interpellent des petites familles qui viennent manger une glace, etc. Ou alors, vous voyez que dès qu'il fait beau, il y a quelques motos et donc parfois, ça ne fait pas bon ménage. Malmedy, c'est une jolie petite ville où il se passe toujours quelque chose, mais on n'est pas non plus Las Vegas", précise Jean-Paul Bastin, bourgmestre de la commune.