Incendie dans la tour Kennedy: les sinistrés peuvent-ils espérer rentrer chez eux rapidement?

Une réunion de la cellule communale de crise est en cours à Liège pour définir les prochaines heures qui attendent les sinistrés de la tour Kennedy. Ils sont plus de 250 à avoir été évacués de chez eux après l'incendie qui a coûté la vie à une dame, et fait plusieurs blessés dont trois sont toujours aux soins intensifs.

Au total, 73 personnes ont été accueillies mardi au centre d'accueil après l'incendie de la tour Kennedy lundi à Liège, indique mardi soir la police de Liège dans un communiqué. Une centaine de nuits d'hôtel sont prévues pour l'hébergement des personnes sinistrées.

Le centre d'accueil à la Halle aux Viandes, situé rue de la Goffe à Liège, et le numéro de téléphone gratuit 0800/94.000 restent ouverts de 9h00 à 17h00 pour les habitants de la tour Kennedy et leurs proches. La police précise que "l'accueil, le repas et le suivi des besoins des personnes sinistrées se passent dans les meilleures conditions possibles."