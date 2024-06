Ils ont tout laissé derrière eux: comment s'organisent les sinistrés de la Tour Kennedy?

À l’intérieur du centre d’accueil, les sinistrés reçoivent de l’aide. Des démarches pour dénicher un logement, un soutien psychosocial et puis ils se posent cette question: quand vont-ils pouvoir récupérer leurs affaires? "On doit faire une liste de ce qu'il y a à récupérer en priorité", dit Lucas. "C'est vraiment le strict nécessaire, médicaments, clés, limite bijoux. Donc voilà, moi je ne pourrai pas y retourner comme tous les habitants. Et c'est simplement les pompiers qui vont se charger d'aller dans chaque appartement."

Certains sont à l'hôtel

Avec ses animaux, Marie-Paule, est relogée à l’hôtel, comme des dizaines d’autres sinistrés. Elle occupe un petit espace depuis cette nuit car elle est arrivée vers 1h du matin. "Ça ne sert à rien d'être énervée, on ne me rendra pas mon appartement tout de suite", dit-elle. "Et on ne me le rendra peut-être pas du tout."

Dans cet hôtel, ils sont une vingtaine de sinistrés à avoir trouvé refuge. "On a déjeuné à quatre", dit Marie-Paule. "On est restés quand même jusqu'à deux heures du matin en bas, sans boire. On était au bord de l'eau, mais on avait besoin de parler, bien entendu. Soutenir surtout les personnes plus âgées."

Marie-Paule, à l’hôtel jusqu'à jeudi, sans précisions sur la suite. Les assurances devraient prendre en charge les frais de relogement.