Incendie dans la tour Kennedy à Liège: une personne décédée et deux blessés en urgence absolue

Une personne est décédée et deux blessés sont en urgence absolue après l'incendie d'un des plus hauts immeubles de Liège. Selon la police, le feu a pris dans la cave de la tour Kennedy en milieu d'après-midi. Le plan communal d'urgence a été déclenché. Ce soir, le feu est sous contrôle et l'hélitreuillage des habitants est terminé.

" Incendie en cours à la tour Kennedy de Liège" nous a-t-on prévenu via le bouton orange Alertez-nous. Beaucoup de fumée se dégageait de l'immeuble, ce lundi. Toute l'après-midi, les pompiers et la police étaient sur place. Tout. Un périmètre de sécurité a été mis en place, bloquant la circulation.

L'hélitreuillage des habitants des étages les plus hauts a duré toute la soirée ce lundi. Ce n'est qu'à 23h que l'opération s'est terminée.

La zone de police de Liège explique ce qu'il s'est passé : "Un incendie s’est déclaré dans les caves de la tour Kennedy vers 14h. Les fumées ont pris le chemin des gaines techniques. Les pompiers sont sur place. L’officier des pompiers a demandé aux habitants de la tour de rester confinés le temps des opérations. Un périmètre a été établi pour permettre aux services de secours de travailler. La phase communale a été déclenchée."

"On a une trentaine de personnes qui sont passées par le poste médical avancé. L'immeuble a été complètement neutralisé de ses énergies, donc il n'y a plus de gaz et plus d'électricité au sein du bâtiment. Et certains appartements ont été complètement sinistrés par l'incendie, donc le bâtiment sera totalement vidé une fois l'intervention terminée jusqu'à remise en ordre", nous expliquait vers 19h le directeur des opérations de secours des pompiers de Liège.