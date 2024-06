"Ma fille est stressée": pour détendre ses élèves avant le CEB, voici ce que met en œuvre cette école liégeoise

Partager:

Lundi, débutent les examens du certificat d'études de base, les épreuves qui marquent la fin de la 6e primaire. C'est une source de stress pour de nombreux élèves. À Liège, l'école Saint-Christophe a décidé de désamorcer cette inquiétude. Alors, comment s'y prennent les enseignants ?

Quelques pas de danse et de la musique diffusée dans la cour de récréation sur le temps de midi. Dans cette école liégeoise, l'équipe pédagogique a fait le maximum pour aborder la période des examens dans le calme et la confiance. "On a des coloriages certains jours, on a des jeux XXL pour le jeudi, pour que chaque journée ait quelque chose de différent et que chacun puisse libérer son énergie avant de retourner travailler", explique Pascal Mordant, directrice. Ça me stresse. Les dernières révisions ont débuté pour ces élèves de 6e primaire. Au total, ils seront une vingtaine à passer l'épreuve du CEB dès ce lundi. "Ça me stresse parce que si je rate ça, je vais rater toutes les options qu'il y a en secondaire", indique un élève. Même son de cloche pour cet autre élève : "J'ai un peu peur parce que j'ai quand même une certaine difficulté dans certaines matières".

De quoi les détendre Il faut revoir toutes les synthèses, toutes les matières depuis la 5e. Alors, pour les aider le jour J, Mme Ludivine a prévu une petite surprise : "J'ai prévu des petits mots qu'ils vont recevoir sur le rebord lundi à la première heure et des petits biscuits que j'ai fait personnaliser". Ce matin, au moment de déposer les enfants, les parents l'avouent, cette période n'est pas toujours facile à vivre pour la famille : "Mais oui, elle en parle, en effet, elle se pose des questions, elle est relativement stressée", "Moi aussi, je suis stressée", "On lui fait des petits exercices, on fait des jeux, on fait ce qu'on peut". Une musique relaxante a été installée à l'entrée de l'établissement et des petits mots d'encouragement déposés un peu partout dans l'école. "Nous avons inscrit sur chaque marche des escaliers une phrase qui peut booster un petit peu les enfants quand ils montent vers leur classe. Nous avons également ici un bac qui diffuse de la musique douce, voire un petit peu agréable pour donner un peu d'entrain dès le matin", indique Anne-Françoise Grailet.