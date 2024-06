Incendie dans la tour Kennedy: une deuxième personne a perdu la vie, deux personnes toujours hospitalisées aux soins intensifs

"Le bâtiment reste complètement inaccessible aux habitants. Il est frappé d'inhabitabilité. Il n'y a plus d'électricité, d'ascenseurs, de gaz. La suie a envahi une grosse partie du bâtiment. L'installation électrique est détruite", précisent les forces de l'ordre.

Une deuxième personne, un homme né en 1953, est décédée après l'incendie de lundi dans la tour Kennedy et trois personnes sont toujours hospitalisées, dont deux aux soins intensifs, a annoncé mercredi la police liégeoise.

Au total, 73 personnes ont été accueillies mardi au centre d'accueil après l'incendie de la tour Kennedy lundi à Liège, indique mardi soir la police de Liège dans un communiqué. Une centaine de nuits d'hôtel sont prévues pour l'hébergement des personnes sinistrées.

Le centre d'accueil à la Halle aux Viandes, situé rue de la Goffe à Liège, et le numéro de téléphone gratuit 0800/94.000 restent ouverts de 9h00 à 17h00 pour les habitants de la tour Kennedy et leurs proches. La police précise que "l'accueil, le repas et le suivi des besoins des personnes sinistrées se passent dans les meilleures conditions possibles."

Un guichet unique sera aussi ouvert mercredi à la cité administrative de Liège pour faciliter les démarches administratives des sinistrés.