"J'ai eu le sang glacé": une croix gammée taguée sur l'habitation d’un survivant de la Shoah à Fléron

L'horreur a été taguée juste à côté de l'entrée du cabinet dentaire. On peut y voir une croix gammée et deux mots: "Libérez Gaza".

Le cabinet dentaire appartient aux grands-parents de Julien. Une famille juive connue de la région. C'est lui qui a été averti mardi. "J'ai été choqué directement, mais moins que quand j'ai vu sur place les graffitis et cette croix gammée géante, peinte en rose fluo. J'ai eu le sang glacé. Une personne capable de faire une croix gammée comme ça, on ne sait jusqu'où elle est prête à aller."

"C'est le fait que ce sont des Juifs. C'est la même chose que dans les années 30. Quand on voit un commerce ou la maison d'un Juif, on s'en prend à lui par des petits actes comme ça, et puis par des incidents plus graves", estime Julien.

Il a porté plainte et a remis les images de caméras de surveillance à la police. Sa famille ainsi que les 23 dentistes du cabinet, juifs, chrétiens et musulmans, espèrent un rapide retour au calme.