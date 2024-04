Ouverture des champs de fleurs à la cueillette: une expérience florale à Hognoul, en province de Liège

Les visiteurs peuvent désormais se promener dans des champs de tulipes à Hognoul, en province de Liège, et couper leurs propres fleurs moyennant quelques euros. Cette opportunité unique est rendue possible par la météo favorable qui a accéléré la croissance des tulipes. Léon, accompagné de sa maman, découvre pour la première fois ce concept : "On essaye de découper, on essaye de faire un bouquet pour les grand-mères, donc voilà, c'est l'occasion, si on peut le faire soi-même, c'est toujours chouette", explique sa mère avec enthousiasme.

Grâce à la météo clémente de ces dernières semaines, plus de 30 000 bulbes de tulipes plantés l'automne dernier sont arrivés à maturité trois semaines plus tôt que les années précédentes. Un habitué, Michel, souligne la qualité des tulipes du champ : "Ici, il y a une qualité quand même, je trouve, quand on va chez un fleuriste, c'est souvent des petites tulipes, ici elles prennent une ampleur assez fantastique une fois qu'elles sont à maturité."