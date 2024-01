Pas d'épandage cette nuit du côté de Herve: pourquoi?

"Il y a eu un épandage préventif hier vers 16h et donc voilà il n'y a pas eu besoin d’épandre du sel cette nuit-ci. Parce que les conditions sont sèches. Donc il n'y a pas eu de précipitations, la route sèche et donc il n'y a pas eu de conditions glissantes. Donc il n'y a pas eu besoin d’épandre du sel", indique Adrien Juprelle, chef de régie adjoint à la Régie autoroutière de Battice. "Il y a une partie de l'équipe qui scrute en permanence les sites ici à la régie, les prévisions météo. Et il y a une partie qui est sur le terrain, qui regarde les conditions réelles sur l'autoroute et qui prévient la régie en cas de danger. C'est un réseau qui fait plus de 100 kilomètres. On fait trois rondes la nuit, donc ça fait plus ou moins 300 kilomètres toutes les nuits."