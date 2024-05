Thibaut, un Liégeois de 34 ans, a disparu: l'avez-vous vu?

Le dimanche 19 mai 2024, vers 10h, Thibaut GONAY, un homme âgé de 34 ans, a été vue pour la dernière fois rue des Blés à Saint-Nicolas, entité de Liège.

Depuis, il ne s'est plus manifesté.Thibaut mesure 1m90 et est de corpulence normale. Il a les cheveux courts, brun foncé et grisonnants et les yeux bruns.