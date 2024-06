Le tunnel de Cointe à Liège fermé durant deux mois: des déviations prévues

En complément, du 5 au 9 août et du 11 au 14 août, des fermetures nocturnes de la liaison E25-E40/A602 seront nécessaires de 22 h à 6 h, dans l’autre sens, vers le Luxembourg, afin de travailler dans les galeries d’air vicié du tunnel de Cointe vers Bruxelles

Déviations

Le trafic de transit se dirigeant vers le nord (Pays-Bas, Allemagne, Bruxelles) devra éviter l’agglomération de Liège et suivre les déviations mises en place. Les usagers en provenance du sud (Luxembourg) voulant rejoindre le nord, poursuivront leur itinéraire sur l’E411/A4 vers Namur puis sur l’E42/A15 vers Liège.

2.

Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes et les véhicules de plus de 6 mètres de long (dont les caravanes et les autocars) de transit vers le nord (Pays-Bas, Allemagne, Bruxelles) seront interdits dans l’agglomération liégeoise.