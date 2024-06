"Un investissement pour l'avenir": voici comment Infrabel compte empêcher de nouvelles inondations dans les Fourons

Cela n'aura échappé à personne : il pleut beaucoup en ce moment. Heureusement, il y a moins de conséquences sur le front des inondations qui ont provoqué, souvenez-vous, de sérieux dégâts à la mi-mai en région visétoise. Sur la ligne ferroviaire entre Visé et Maastricht, des travaux qui étaient en cours se terminent demain. Le but ? Empêcher de nouvelles inondations.

C'est un drôle de chantier qui est sur le point de s'achever dans les Fourons. Des tunnels, non pas pour les trains ou les voitures, mais pour laisser l'eau s'écouler. L'ingénieur et area manager de la zone sud d'Infrabel, Olivier Philippe, explique son fonctionnement : "En mettant des tuyaux sous le chemin de fer, on crée une sorte de vase communicant, donc l'eau va passer en dessous et ce n'est plus un effet de barrage qu'on aura".

Un dispositif déjà existant, mais insuffisant au vu des réalités climatiques actuelles. Ici, depuis les inondations de mai dernier, la circulation des trains est interrompue. "On en est à la quatrième inondation que nous avons eue en dix ans, et celle-ci a été au-dessus de toutes les autres (...)", rajoute Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel.