Toxicomanes et prostituées utilisent le recyparc de Seraing la nuit et le laissent dans un état déplorable: une décision radicale a été prise

L'intercommunale qui gère le parc à conteneurs de Seraing a décidé de fermer les lieux. En cause: l'insécurité qui règne. Toxicomanes, proxénètes et prostituées fréquentent les lieux la nuit et laissent le recycparc dans un état déplorable.

"Le niveau d'angoisse monte dès qu'on se pose la question de savoir, une fois que je vais réveiller cette personne-là pour la mettre dehors, où elle a finalement élu domicile dans le recyparc, comment elle va réagir?", ajoute le porte-parole.

La bourgmestre dit chercher des solutions

La bourgmestre de Seraing nous précise être au courant de la situation et chercher des solutions. "Il y a des choses qu'on peut faire dans l'accompagnement, pour les aider, pour les mettre en lien avec les différents acteurs du territoire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire non plus, à titre d'exemple, on ne peut pas envoyer la police sur un terrain privé", indique Deborah Geradon, bourgmestre de Seraing.