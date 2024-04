Coups de feu lors d'un mariage à Herstal dans la nuit de samedi à dimanche: "'Ils ont coutume de ne rien dévoiler à la police"

Selon le parquet, 300 personnes participaient à ce mariage. Il y avait plusieurs familles. Un conflit est intervenu entre deux d'entre elles. D'abord à l'intérieur de la salle, la rixe s'est poursuivie à l'extérieur. Dans la bagarre générale, une personne née en 1985 a été blessée par quatre balles et a dû être emmenée aux urgences.

Le parquet précise qu'aucun suspect n'a été identifié pour le moment et que personne n'a encore été entendu. "On est au début de l'enquête", indique Catherine Collignon, porte-parole du parquet de Liège. "Elle va être très très difficile, nous avons eu comme élément qu'ils ont coutume de ne rien dévoiler à la police et d'avancer tout seul."

