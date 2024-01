"L'eau est passée au-dessus": les aménagements anti-inondations de ce centre sportif n'auront pas empêché les dégâts

À Chiny, la Semois ne ressemble plus vraiment à un cours d'eau. Pourtant, le niveau a déjà fortement baissé par rapport aux jours précédents. Mercredi soir, l'eau s'est infiltrée dans le centre sportif de la commune: "Elle est arrivée à plus ou moins 30 centimètres et donc, l'ensemble des vestiaires du foot ont été remplis d'eau. C'est un spectacle qu'on ne voit pas régulièrement, heureusement", explique le gestionnaire.

Si dans les vestiaires, c'est déjà de l'histoire ancienne, plus loin, l'eau est montée encore plus haut, dans un endroit où elle n'est pas du tout la bienvenue: la salle des machines. La situation est d'autant plus surprenante que des aménagements anti-inondations avaient été prévu. "Ça engendre des dégâts. Sous notre bassin suspendu, on a encore de l'eau. Pendant les travaux de 2011, on avait créé un bac étanche pour mettre nos pompes de filtration, mais l'eau est passée au-dessus."