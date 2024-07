Un moniteur scout est tombé dans le lac de Vielsalm: plusieurs équipes de pompiers sont à sa recherche

"Il revenait de la fête des Myrtilles et a emprunté le chemin qui borde le lac pour retourner vers un véhicule qui devait les ramener à leur camp de Butgenbach. A cet endroit, la rive est assez large, il n’y a pas de risque majeur. On ne sait comment mais il s’est retrouvé dans le lac. Deux amis, qui font partie du groupe, l’ont vu tomber et disparaitre dans l’eau", a-t-il expliqué à nos confrères de Sudinfo.

Les pompiers, présents avec deux drones ainsi qu'une dizaine de pompiers de la zone Luxembourg et six de la zone DG (communauté germanophone), ont mené en fin de nuit et en matinée des recherches sur l'ensemble des berges et autour du lac, sans trouver trace de la personne disparue. "Les recherches sont actuellement interrompues, en attendant l'arrivée d'un bateau et de renforts de la protection civile", a rapporté Stéphane Thiry.