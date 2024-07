À Virton, une route cyclable est...interdite aux vélos: "On ne voit pas où est la logique"

"Voilà, vous avez le problème, vous avez le point bleu qui vous dirige vers Meix et un petit peu plus loin, deux mètres, vous avez les panneaux. Donc, on ne voit pas où est la logique", s'indigne un promeneur. La logique, c'est la sécurité. Cette route relie deux communes : Virton et Meix-devant-Virton. Elle est en pente et beaucoup trop dangereuse pour les deux-roues.

"Les habitants qui circulent ici, ils n'ont pas d'autres choix. Soit de prendre le contournement qui est dangereux et pas stabilisé ou prendre un trou". "La route est très étroite et beaucoup de trous et donc toujours peur qu'on croise un véhicule, d'aller dans le fossé". "C'est dangereux, on peut abîmer la voiture, les amortisseurs, les roues, tout ce qui s'ensuit", réagissent de nombreux Virtonnais.