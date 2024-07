Après plusieurs années de galères, le labyrinthe de Durbuy a pu rouvrir au public: "Ça amène du monde et de la vie dans les commerces de la région"

Pour les aventuriers qui entrent dans le labyrinthe formé par des milliers de plants de maïs, le jeu est simple : résoudre des énigmes sur la thématique du cirque. Mais surtout, l'objectif est de ne pas se perdre. Cela peut être d'autant plus compliqué que le maïs grandit entre 2 et 3 centimètres par jour en période de bonnes conditions.

Francis, le responsable de l'activité, affiche aujourd'hui un sourire beaucoup plus grand qu'il y a quelques semaines. Et pour cause, le champ où le labyrinthe devait être tracé avait pourri à cause de la pluie. Il a donc fallu trouver une solution de dernière minute et déménager vers un autre champ. C'est un soulagement pour lui, mais pas seulement. "Absolument, et pas uniquement pour moi, mais aussi pour la région, car cela attire du monde et dynamise les commerces locaux".