Âgés de 12 et 13 ans, deux élèves privés de liberté après des tentatives d'extorsion et du harcèlement

Régulièrement, nous vous parlons du harcèlement scolaire et de la difficulté d'y faire face pour les enfants concernés, les parents et les enseignants, à moins que la justice s'en mêle... À Jambes, deux très jeunes adolescents de 12 et 13 ans ont été privés de liberté : en plus de harcèlement, ils sont soupçonnés de tentative d'extorsion à l'égard d'un camarade de classe.