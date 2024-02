Grève au TEC Namur après l'agression d'un chauffeur: la durée de l'action inconnue

"Grève TEC Namur suite à agression hier", signale Benoît ce vendredi matin via le bouton orange Alertez-nous. Aucun bus n'est sorti ce vendredi matin des dépôts du TEC en région namuroise, a confirmé Stéphane Thiery, porte-parole et directeur marketing de la société wallonne de transports en commun. Ce mouvement de grève du personnel namurois fait suite à l'agression d'un chauffeur, jeudi en fin de journée. Il est encore trop tôt pour préciser la durée de cette action, a ajouté le porte-parole du TEC.

"Plus que jamais, le TEC est déterminé à intensifier son plan de sécurité 'Safety' et, plus particulièrement, son axe répressif, pour protéger les voyageurs et membres du personnel", a commenté Stéphane Thiery.

"Notre attitude est celle de la tolérance zéro. Toute agression sera poursuivie au pénal et nous demandons que toute attaque contre un membre du service public soit vue comme un facteur aggravant en vue du jugement", a-t-il ajouté.