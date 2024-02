160 stations sont à sec ou en passe de l'être: dans le Hainaut, les agriculteurs provoquent une pénurie de carburant

Les pénuries touchent essentiellement le réseau Total Energies dans la province du Hainaut. Certains automobilistes doivent faire des détours pour faire le plein, notamment à La Louvière.

Une situation évidemment inhabituelle, comme en témoigne Célia Boostels, employée à la station Total de Feluy, qui n'a plus été ravitaillée depuis lundi. "On est d'abord tombés à court de diesel pour les camions, puis tout doucement, nous sommes tombés à sec de diesel pour les voitures, puis de Super 95. Il nous reste un tout petit peu de 98, mais à mon avis d'ici demain, il n'y en aura plus non plus. Une semaine sans carburant, ce n'était jamais arrivé, on fait avec", nous raconte-t-elle, interrogé par Aurélie Henneton.

La situation reste donc confuse sur place.