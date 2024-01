Grogne dans la capitale wallonne: les agriculteurs ont majoritairement quitté Namur

Le monde de l'agriculture avait répondu présent en masse pour marquer son soutien aux responsables des syndicats et organisations agricoles qui rencontraient mardi les ministres wallons de l'Environnement et de l'Agriculture, Céline Tellier et Willy Borsus. Sur le coup de 14h, ce sont près de 500 tracteurs qui entouraient les cabinets ministériels, selon les organisateurs.

Étaient notamment représentées la Fédération wallonne de l'Agriculture (FWA) et la Fédération Unie de Groupements d'Éleveurs et d'Agriculteurs (Fugea). La Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) et l'Union nationale des Agrobiologistes belges (UNAB) ont également été reçues par les ministres.