Un jeune Gembloutois s'entraîne dans le but de traverser la Manche à la nage: "Il a fallu reprendre depuis le début"

Robin, un étudiant originaire de Gembloux, se prépare à relever le défi de traverser la Manche à la nage, un projet pour lequel il s'entraîne depuis plus d'un an. Découvrez les défis et les préparatifs de cet ambitieux jeune belge.

Le but, "c'est de traverser l'English Channel, de partir de Douvres et d'arriver à Calais". Une traversée en ligne droite, qui fait "plus ou moins 32 kilomètres".

"Entre 42 et 60 kilomètres"

Sauf qu'avec les courants marins et les intempéries météo, ces kilomètres semblent se rallonger : "Nous sommes obligé de faire un grand 'S' dans toute la Manche et ça fait plus ou moins entre 42 et 60 kilomètres", clarifie cet étudiant en éducation spécialisée socio-sportive.

Il espère réaliser cela en 14 heures et sera suivi en bateau par son équipe qui devra le nourrir et le faire boire en pleine nage. Pendant ses entrainements, Robin et son groupe s'essaient donc à la tâche : "Il faudra essayer d'avoir la gourde un peu plus proche de mes jambes", explique le Gembloutois.