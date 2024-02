"On a fait beaucoup plus de chiffres": les commerçants dans les marchés se frottent les mains depuis les perturbations dans les grandes surfaces

Le long des étals, il y a du choix et surtout pas de pénurie, comme en supermarché. Ces derniers jours, ces commerçants ambulants en ont plutôt profité : "On a constaté hier qu'on a vendu énormément de citrons, alors qu'habituellement, on n'en vend pas autant. On a remarqué qu'on a fait beaucoup plus de chiffres", se réjouit Wafa El Khabbouzi, une vendeuse de fruits et légumes.

Acheter ses produits frais sur le marché, c'est une évidence pour beaucoup. Ils apprécient cette convivialité et la touche de proximité : "Forcément, on a un peu nos commerçants fétiches chez qui on peut se rendre à chaque fois. Le conseil qu'on peut avoir, ça n'a pas de prix", admet un habitué.

L'authenticité et la traçabilité sont des valeurs retrouvées, loin des traités de libre-échange et de leurs excès annoncés. "Économiquement, c'est catastrophique, malheureusement", s'inquiète Chantal Longueville, gérante d'une rôtisserie. "On a assez d'élevages ici en Belgique et en France pour ne pas devoir aller chercher dans des pays étrangers comme ça".

Modèle de consommation durable ou passager, impossible de savoir si cette hausse d'affluence est partie pour durer.