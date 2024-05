Les aspirateurs balais cartonnent avec 40% des ventes: sont-ils vraiment efficaces?

Quatre aspirateurs sur dix achetés en Belgique sont des aspirateurs balais. Plus légers, ils sont donc plus maniables que les aspirateurs classiques. On en trouve aujourd'hui de très nombreux modèles. Mais que valent-ils vraiment? Sont-ils aussi efficaces que les autres aspirateurs?

Dans le salon, les escaliers, sur les appuis de fenêtres, Leïla ne sait plus s'en passer. L'aspirateur balai, c'est pour elle un confort de vie. "Clairement, c'est plus pratique pour les petites choses du quotidien", raconte-elle. "Par exemple, une petite poussière, on fait tomber quelque chose par terre. On prend juste l'aspirateur balai plutôt que de sortir l'aspirateur filaire et le brancher..."

Une utilisation plus simple

L'appareil est plus léger, en moyenne 2 à 4 kg contre 7 kg pour un aspirateur classique. Plus de fils électriques, plus de sacs à poussière, mais un entretien plus régulier. "Le réservoir va être beaucoup plus petit", prévient Maxence. "Mais l'utilisation est très simple. Ici, on peut voir que d'un seul clic, on ouvre le réservoir et on vide ça dans la poubelle."

Pour une puissance d'aspiration similaire à l'aspirateur traîneau, il faudra vous diriger vers une gamme de prix supérieure. Comptez 100 à 150€ en moyenne pour un aspirateur classique contre 200 à 250€ pour un aspirateur balais correcte. "C'est vrai que la gamme de prix va être un petit peu plus supérieure, étant donné que les composants coûtent plus cher", analyse Sam, un autre vendeur.